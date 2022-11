Com a crise a afetar cada vez mais a vida dos portugueses, o Governo e o PS insiste em lembrar os tempos da troika e de Pedro Passos Coelho no Executivo. Durante um debate na SIC, o secretário-geral-adjunto do PS lembrou que Passos Coelho convidou portugueses a emigrar. Vamos também perceber se os jovens emigraram mais durante o Governo de Passos Coelho do que nos Governos de António Costa.