Depois das cheias e do caos em Lisboa, há uma denuncia que está a agitar as redes sociais: num áudio partilhado no WhatsApp, um suposto "bombeiro profissional" acusa o primeiro-ministro, António Costa, de ter mobilizado “material do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa para fazer a limpeza de um prédio de que é dono”. Será verdade?