No Polígrafo SIC desta semana, analisámos o polémico caso de Alexandra Reis e quem sabia o quê, o comportamento de João Galamba no Twitter, o estado da saúde no país e a ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita.

Onde acaba a verdade e começa a mentira? O fact-checking no Jornal da Noite da SIC.