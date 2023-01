Um crucifixo foi supostamente roubado do Palácio do Planalto, em Brasília. Porém, os internautas acusam o recém eleito Presidente do Brasil, Lula da Silva.

De acordo com uma publicação, Lula da Silva roubou um crucifixo do Planalto enquanto foi Presidente entre 2003 e 2010.

A Polícia Federal encontrou a obra no Banco do Brasil, onde o Presidente guardava bens.