Fernando Medina continua debaixo de fogo, agora agravado com as buscas na Câmara de Lisboa e com os contratos feitos no seu mandato com Joaquim Mourão. O agora ministro das Finanças veio esclarecer o assunto, ou seja, disse que não sabia de nada.

Fernando Medina não tem alegado sempre desconhecimento nos vários casos que o envolvem?