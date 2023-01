Polígrafo SIC: Costa vs Costa, corrupção em Portugal e as multas para trotinetes

No Polígrafo SIC, analisam-se as investigações que envolvem Fernando Medina e o sempre desconhecimento do agora ministro das Finanças a respeito de casos em que é investigado.

A semana passada também foi marcada pelas explicações de Pedro Nuno Santos no que toca à indemnização de Alexandra Reis. Contudo, o Polígrafo SIC perguntou pelo paradeiro da sua chefe de gabinete, Maria Araújo, que também estava na troca de mensagens com o ministro e o secretário de Estado das infraestruturas.

Ainda sobre o caso Alexandra Reis, fica a faltar uma de muitas peças do puzzle, a administradora da TAP foi demitida ou renunciou ao cargo?

A polémica entre o ex-governador e o primeiro-ministro volta a ser tema de conversa e o Polígrafo SIC recorda que António Costa queria avançar com um processo contra Carlos Costa. Será que este processo já foi iniciado?

Um jornal espanhol coloca Portugal na lista de países da Europa que menos luta contra a corrupção. O Polígrafo SIC analisa esta notícia.

MULTAS PARA TROTINETES

No início deste ano, surgiu a notícia de que as trotinetes podem ser obrigadas a cumprir novas regras do Código da Estrada. Assim sendo, o Polígrafo SIC avalia quais as multas a que os utilizadores de trotinetes podem estar habilitados se cometerem infrações.

