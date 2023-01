Polígrafo SIC: polémicas na JMJ e a injeção de dinheiro na TAP

As polémicas com a Jornada Mundial da Juventude estiveram em destaque no Polígrafo SIC, desde a despesa com o altar-palco ao pagamento de voluntários para serem aceites no evento. A recuperação do tempo de serviço dos professores e a progressão na carreira também foram analisadas. Para além disso, também foram abordadas as demissões no primeiro ano do mandato do Governo socialista, a injeção de dinheiro na TAP e o número de portugueses em risco de pobreza.

Onde acaba a verdade e começa a mentira? O fact-checking no Jornal da Noite da SIC.