Os políticos envolvidos no polémico projeto do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude garantem que não sabiam sobre a sua dimensão. Mas será verdade que em agosto do ano passado, numa cerimónia conjunta à obra, quer o Presidente da República, quer o bispo auxiliar e a ministra do Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, foram informados que o palco teria rampas e que daria para 2.000 pessoas?