O deputado do Chega, Eduardo Miranda, em Peso da Régua passou dos projetos turísticos locais para os nacionais e para as ambições do programa "Mais Habitação" anunciadas pelo Governo.

Nas redes sociais foi divulgado o discurso do deputado Eduardo Miranda, que se tornou polémico pelos gestos e frases impróprios a que o próprio recorreu.