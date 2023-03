Nas redes sociais, um cartaz do Dia da Mulher gerou indignação na comunidade científica. Isto porque no verso podia ler-se: "O homem branco está em vias de extinção na ciência". O Polígrafo SIC foi verificar se o autor desta frase é Miguel Seabra, ex-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a entidade gere as bolsas de investigação.