Na semana passada, a entrevista do Público à vereadora do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa deu nas vistas por causa do título. Uma citação em que Beatriz Gomes Dias terá dito que "os portugueses virem a ser minoria no futuro, é bom, para finalmente entenderem o que nós pessoas racializadas sentimos”. O Polígrafo SIC foi averiguar.