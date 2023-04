Um utilizador do Facebook informa que quando o carro “morreu” quando o atestou com gasóleo aditivado do Intermarché. Junto ao relato está publicado um vídeo em que do carro saiu combustível misturado com água.

O abastecimento foi no posto de abastecimento do Intermarché, na Covilhã, a 12 de dezembro de 2022, um de vários dias com fortes chuvas.