Gonçalo Ramos agrediu repórter de imagem durante jogo contra o SC Braga?

O fim da Primeira Liga está à vista e, por isso, todos os golos são vividos com enorme intensidade. Gonçalo Ramos, o jogador do Benfica, ganhou destaque na partida contra o SC Braga por, supostamente, agredir um operador de câmara.

Aos 67 minutos do jogo, Rafa Silva marcou o golo que iria determinar a vitória dos encarnados. Nesse momento, o avançado foi apanhado pela lente de alguns dos milhares de adeptos na plateia a, supostamente, agredir o repórter de imagem André Araújo.

O Polígrafo SIC entrou em contacto com o clube para confirmar a intenção do avançado do Benfica.