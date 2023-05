No dia 9 de maio, a ministra-adjunta, Ana Catarina Mendes, foi ao Parlamento a pedido do grupo parlamentar do Chega. O Polígrafo SIC averiguou se Rita Matias, a autora do requerimento, chegou atrasada e deixou a sessão antes de ouvir as respostas solicitadas.

O Chega solicitou a presença da ministra-adjunta para falar sobre o aumento dos casos de violência no namoro em Portugal.