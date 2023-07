Noite de cocktails?

Braga, Porto, Lisboa e Tavira são as cidades onde, entre bares e hotéis, pode encontrar as nossas escolhas de esplanadas para aproveitar com amigos.

Bicau tem no nome um trocadilho que leva aquele bar em Braga até outras paragens. Tem música ao vivo que pode acompanhar de um jantar e pezinhos de dança há sempre. Especialmente nas noites mais longas do Verão.

Em Gaia encontramos a segunda paragem deste Portugal na Esplanada, um clássico para quem gosta de vinho do Porto e das vistas para a cidade e para o rio,

Lisboa tem novidades quase todas as semanas e o Hotel que pode encontrar neste episódio é uma dessas. Por ali consegue ver a cidade de outra perspectiva e aproveitar um fim de tarde com amigos, mesmo os que gostam de um jogo de matraquilhos.

A viagem termina em Tavira. Mais uma vez, um hotel mas este é dedicado apenas a adultos. No terraço pode jantar, apreciar as vistas sobre o mar do Algarve e a música está sempre garantida.