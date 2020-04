Avenida da Liberdade regista os níveis de poluição mais baixos do século

O estado de emergência fez com que milhares de portugueses ficassem em casa e isso está a ter efeitos diretos no ambiente.

A Avenida da Liberdade é a mais poluída da cidade de Lisboa, e de acordo com os dados avançados pela Associação Zero nas últimas semanas registou a menor taxa de poluição do século, por causa da redução da circulação rodoviária.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS