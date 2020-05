A reabertura do mundo dos livros

Encerrada desde o início do estado de emergência, a livraria Leya na Buchholz voltou esta segunda-feira a abrir as portas. Apesar de o movimento de clientes ser ainda residual, as expectativas de quem vende livros são elevadas para os próximos dias.

Para se entrar nas lojas, é preciso estar de máscara e luvas e usar o desinfectante à entrada para poder folhear os livros.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19