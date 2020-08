Portugal registou a 4ª maior queda do PIB da União Europeia

A recessão histórica, esta sexta-feira revista pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para os 16,3% no segundo trimestre, dá a Portugal o quarto lugar entre os países da União Europeia (UE) que registaram as maiores quebras do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho. Só fica atrás de Espanha (-22,1%), França (-19%) e Itália (-17,3%).

Os dados do Eurostat divulgados hoje já não contam com o Reino Unido, que se encontra em período de transição de saída da UE, mas este é um dos países da Europa onde o PIB mais caiu (-21,7%).

O INE divulgou esta sexta-feira também os números do turismo, relativos a junho. Até recuperou com a ajuda dos portugueses mas as dormidas dos não residentes continuaram a cair ao mesmo nível que em maio. Além disso, praticamente metade dos alojamentos estavam encerrados ou sem hóspedes.