"Festival da Sardinha" adapta-se às medidas da pandemia

Na Praia de Pedrógão, no concelho de Leiria, o "Festival da Sardinha" decorre durante todos os fins de semana de julho. Este ano, o evento terá bastantes alterações por causa da pandemia.

Sardinha fresca e de qualidade. Um princípio que agrada na mesa. O festival costumava ser num único espaço, mas a pandemia a adaptações: uma dezena de restaurantes recebe a 23ª edição, depois de ter sido cancelado em 2020.

Com o concelho a entrar na lista dos de risco elevado, as limitações no acesso às salas entram em vigor e, por isso, a autarquia disponibiliza auto testes de covid-19 aos restaurantes para os potenciais clientes.

Até dia 1 de agosto há sardinha no prato e no pão. Há também num espaço preparado para receber as pessoas, ao ar livre, numa esplanada improvisada com o objetivo de evitar aglomerações.