Os professores prometem parar as escolas na segunda e terça-feira, em resposta aos serviços mínimos que entram em vigor na quarta-feira.

A garantia foi dada no sábado, numa marcha em Lisboa que juntou milhares de professores e pessoal não docente, para pedir a intervenção do Presidente da República nas negociações com o Governo.

Professores, funcionários e técnicos de todo o país encheram a Avenida 24 de Julho, em Lisboa, para marchar pela escola pública.