Dezenas de trabalhadores das IPSS manifestaram-se esta terça-feira no Porto. Reivindicam aumentos salariais, valorização das carreiras e categorias profissionais.

Susana Matos, outra funcionária da IPSS de Perafita expõe o mesmo problema e que pretendem melhores condições laborais.

"O meu ordenado não me chega até ao fim do mês. Na instituição onde trabalho, não é pago subsidio de alimentação, dão-nos a refeição. Ganhamos muito mal para o trabalho que fazemos. Queremos condições melhores", pediu.

A começar pelo aumento salarial o Sindicato Trabalhadores, Comércio, Escritório e Serviços de Portugal (CESP) considera insuficiente a proposta da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

"O Estado aumentou 55€ e a CNIS fez exatamente o mesmo. Aumentou 55€, mas com base no salário do ano anterior. Significa que metade da tabela ficou absorvida pelo salário mínimo nacional. Exigimos tratamento igual para todos os trabalhadores. Se os trabalhadores da função pública têm necessidades de aumentos salariais intercalares, o setor privado, também, o terá", explica Ana Rodrigues representante do CESP.