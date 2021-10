"Contas certas" que deram errado, campanha precoce e Rangel à velocidade de um "comboio"

Pedro Mexia fala de uma mudança de rumo do PS depois da saída de Mário Centeno, alerta para uma campanha eleitoral já em marcha e aponta Paulo Rangel como "mais favorável ao PSD" num momento em que se assiste a uma corrida à liderança dos sociais-democratas.

Para o comentador, o PS teve "méritos destrutivos", ao eliminar as medidas da Troika em Portugal, "mas não teve méritos construtivos".

Refere, também, uma mudança no PS, que "dificulta o entendimento à Esquerda", falando de um "PS pós-Centeno" em que as negociações com PCP e Bloco de Esquerda se tornaram mais difíceis, em especial, pois a questão das "contas certas" defendida por João Leão "não tem muita preocupação" por parte do partido de Catarina Martins.

Alerta, também, para o começo que se verifica da campanha eleitoral, em dose dupla, "porque dois partidos da oposição se encontram em campanha interna".

Termina Pedro Mexia a referir que Paulo Rangel "está mais favorável na luta do PSD, porque o comboio já estava em marcha", falando do trabalho de bastidores e dos contactos dentro do PSD para as eleições internas.