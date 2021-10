"Era uma vez uma crise": as "narrativas" do atual momento político nacional

Ricardo Araújo Pereira, em jeito de contador de histórias, explica as várias narrativas sobre a crise política atual e refere o resultado eleitoral de Lisboa, nas últimas eleições autárquicas, como "traumático".

O comentador começa por referir que Costa apontou como positiva "a responsabilidade de governabilidade a outros", por outras palavras, a PCP e Bloco de Esquerda, mas que tal não faz sentido:

"Quando é que isso aconteceu?", pergunta, acrescentando que "essas responsabilidades são do Governo, e não há ministros ou secretários de Estado do Bloco de Esquerda".

Ricardo Araújo Pereira começa, de seguida, a enumerar algumas das "narrativas" que considera terem surgido desde o início da Geringonça.

"'Isto é uma solução instável' - dita por Paulo Portas -, que depois passa a 'isto vai para sempre assim, vamos ter António Costa por muitos anos', mas agora perguntam 'não disse que [a Geringonça] não aguentava?'", relata o comentador.

Outra das "narrativas" é a de que "António Costa andava a enganar os partidos à Esquerda desde 2019", contudo, Ricardo Araújo Pereira responde que o PCP chegou, inclusive, a viabilizar um Orçamento do Estado ao PS depois desse ano, em 2020.

A "narrativa" seguinte é a de que "o PCP e o Bloco de Esquerda não viabilizaram o Orçamento do Estado para 2021 por motivos eleitorais", o que considera descabido.

Também a argumentação de que este se tratava de um diploma "ao gosto da Esquerda" merece a reprovação do comentador.

Termina referindo que os resultados das eleições autárquicas em Lisboa foram "traumáticas" para o atual momento político, e que o resultado das eleições, no seu entender, será "um reforço do voto útil à Esquerda e à Direita" - ou seja, no PS e no PSD.