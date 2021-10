Livros: aves, judaísmo, socialismo e uma Lisboa dos anos 80

Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira deixam as suas recomendações de leitura para a semana.

Carlos Vaz Marques sugere a obra "Aves dormindo enquanto flutuam", de Masaoka Shiki, autor japonês que compôs cerca de 23 mil poemas durante a sua vida - sendo que mil se encontram nesta obra, organizados por Joaquim M. Palma -, autor que é um dos mestres do Haiku, corrente poética nipónica.

João Miguel Tavares apresenta "Lisboa Clichê", uma obra de Daniel Blaufuks, um fotógrafo, que aborda a cidade de Lisboa dos anos 80, de uma forma "um pouco queixosa da muita coisa que se perdeu".

Já Pedro Mexia recomenda "As Dificuldades do Socialismo", de John Stwart Mill, explicando que o autor via a economia política como ciências morais, com uma questão ética muito presente, sendo "um texto sobre dois socialismos" - um ponderado e um revolucionário -, naquilo que parece uma referência à atualidade política portuguesa.

Por fim, Ricardo Araújo Pereira dá a conhecer "Judeus Portugueses - Uma História de Luz e Sombra", manuscrito de Esther Mucznik, sobre a história e a cultura judaica, desde o tempo dos Romanos até aos dias de hoje, em 2000 anos de presença em Portugal.