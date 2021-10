Ministro do imenso potencial, Ministro da dissolução e Ministro das narrativas

Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se médico, Pedro Mexia sente-se multado e João Miguel Tavares confessa-se redundante.

Está reunido o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer.

Onde anda Pedro Nuno Santos?

João Miguel Tavares inicia a referir que "ainda não se ouviu um pio de Pedro Nuno Santos".

Considera que o PCP pretende regressar a à luta sindical, "mais próximo dos trabalhadores", e que o Bloco de Esquerda tem um "eterno ódio" ao PS, fiando-se nos comunistas para aprovar o Orçamento do Estado - "todos pensaram isso" -, sendo, depois, tarde para voltar atrás.

Para João Miguel Tavares, o Presidente da República não desejava a situação política atual, embora admita que tenha exagerado, "falado demais" e que "não deveria ter recebido Paulo Rangel", embora considere mais grave - "passando dos limites" - a possível chamada para o PSD/Madeira, o que poderia ter provocado um "mini-motim" dentro dos sociais-democratas.

Por fim, refere que "os interesses do país não se dividem dos interesses do PSD", visto que se trata do maior opositor ao PS nas futuras eleições, e considera que "os líderes do PSD e do CDS têm de ser legitimados pelos seus partidos" antes de irem a eleições.

O "pós-Centeno" que enterrou a Geringonça

Para Pedro Mexia, o PS teve "méritos destrutivos", ao eliminar as medidas da Troika em Portugal, "mas não teve méritos construtivos".

Refere, também, uma mudança no PS, que "dificulta o entendimento à Esquerda", falando de um "PS pós-Centeno" em que as negociações com PCP e Bloco de Esquerda se tornaram mais difíceis, em especial, pois a questão das "contas certas" defendida por João Leão "não tem muita preocupação" por parte do partido de Catarina Martins.

Alerta, também, para o começo que se verifica da campanha eleitoral, em dose dupla, "porque dois partidos da oposição se encontram em campanha interna".

Termina Pedro Mexia a referir que Paulo Rangel "está mais favorável na luta do PSD, porque o comboio já estava em marcha", falando do trabalho de bastidores e dos contactos dentro do PSD para as eleições internas.

"Narrativas" de uma crise política

Ricardo Araújo Pereira começa por referir que Costa apontou como positiva "a responsabilidade de governabilidade a outros", por outras palavras, a PCP e Bloco de Esquerda, mas que tal não faz sentido:

"Quando é que isso aconteceu?", pergunta, acrescentando que "essas responsabilidades são do Governo, e não há ministros ou secretários de Estado do Bloco de Esquerda".

Ricardo Araújo Pereira começa, de seguida, a enumerar algumas das "narrativas" que considera terem surgido desde o início da Geringonça.

"'Isto é uma solução instável' - dita por Paulo Portas -, que depois passa a 'isto vai para sempre assim, vamos ter António Costa por muitos anos', mas agora perguntam 'não disse que [a Geringonça] não aguentava?'", relata o comentador.

Outra das "narrativas" é a de que "António Costa andava a enganar os partidos à Esquerda desde 2019", contudo, Ricardo Araújo Pereira responde que o PCP chegou, inclusive, a viabilizar um Orçamento do Estado ao PS depois desse ano, em 2020.

A "narrativa" seguinte é a de que "o PCP e o Bloco de Esquerda não viabilizaram o Orçamento do Estado para 2021 por motivos eleitorais", o que considera descabido.

Também a argumentação de que este se tratava de um diploma "ao gosto da Esquerda" merece a reprovação do comentador.

Termina referindo que os resultados das eleições autárquicas em Lisboa foram "traumáticas" para o atual momento político, e que o resultado das eleições, no seu entender, será "um reforço do voto útil à Esquerda e à Direita" - ou seja, no PS e no PSD.