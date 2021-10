"Onde anda Pedro Nuno Santos?", "mini-motins" e um país que se deve adaptar à Direita

João Miguel Tavares desconfia do silêncio de Pedro Nuno Santos, critica a ação do Presidente da República durante os últimos dias e considera importante que o calendário eleitoral seja adequado aos processos internos dos partidos à Direita.

O comentador iniciou a referir que "ainda não se ouviu um pio de Pedro Nuno Santos".

Considera que o PCP pretende regressar a à luta sindical, "mais próximo dos trabalhadores", e que o Bloco de Esquerda tem um "eterno ódio" ao PS, fiando-se nos comunistas para aprovar o Orçamento do Estado - "todos pensaram isso" -, sendo, depois, tarde para voltar atrás.

Para João Miguel Tavares, o Presidente da República não desejava a situação política atual, embora admita que tenha exagerado, "falado demais" e que "não deveria ter recebido Paulo Rangel", embora considere mais grave - "passando dos limites" - a possível chamada para o PSD/Madeira, o que poderia ter provocado um "mini-motim" dentro dos sociais-democratas.

Por fim, refere que "os interesses do país não se dividem dos interesses do PSD", visto que se trata do maior opositor ao PS nas futuras eleições, e considera que "os líderes do PSD e do CDS têm de ser legitimados pelos seus partidos" antes de irem a eleições.