Os Livros do Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer

"Inventário de Algumas Perdas", "Conservadorismo", "Hoje Não", "Desenhar do Escuro" e "Woke Racism: How a New Religion Has Betrayed Black America" são as obras recomendadas pelo painel.

Carlos Vaz Marques inicia a rubrica com o livro "Inventário de Algumas Perdas", de Judith Schalansky.

João Miguel Tavares recomenda dois livros de ilustração/BD portuguesa recentemente publicados: "Hoje Não", de Ana Margarida Matos, e "Desenhar do Escuro", de António Jorge Gonçalves.

Pedro Mexia traz a obra literária "Conservadorismo", de Edmund Fawcett.

Ricardo Araújo Pereira apresenta "Woke Racism: How a New Religion Has Betrayed Black America", de John McWhorter.