Os Livros do Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer

Carlos Vaz Marques traz, esta semana, um (tanto para leitores mais novos, como para leitores com um gosto especial pela sonoridade das palavras. Chama-se “Quatro Contos Consonantes” e reúne quatro histórias da escritora canadiana Margaret Atwood, com a particularidade de serem, todos eles, construídos com aliterações.

O tradutor, que é também o editor do livro, transferiu essas aliterações para a versão portuguesa e por isso temos “Carlitos Constrangido e Deolinda Desgostosa” ou “Vanda Vivaça e a Lavandaria Vertiginosa da Viúva Venteira”.

Isto são apenas dois dos títulos, mas o jogo não está apenas nos títulos, é também nesta base que as histórias são construídas.

João Miguel Tavares sugere, esta semana, um livro de entrevistas políticas.

Pedro Mexia traz a prosa de Sophia e Ricardo Araújo Pereira recomenda também um clássico da poesia portuguesa.