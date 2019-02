Amanhã no Jornal da Noite

Numa das rondas de análises, a presença do herbicida mais usado em Portugal foi detetada em todas as amostras, ainda que com valores muito baixos (0.3 ng/ml em média). Os ambientalistas apelam ao Governo para que torne obrigatória a análise ao glifosato na água de consumo e promova um estudo sobre a exposição da população portuguesa a este herbicida.

O produto é considerado seguro pela Comissão Europeia e pelas principais autoridades reguladoras a nível mundial, mas em 2015 foi classificado como provavelmente cancerígeno para humanos, pela Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro da Organização Mundial de Saúde. Uma classificação que deu origem a uma controvérsia sem fim, que envolve ambientalistas, cientistas e indústria, com trocas de acusações de parte a parte.

Será que corremos riscos de saúde devido à eventual ingestão de alimentos ou água com resíduos do herbicida mais usado em Portugal? O glifosato pode aumentar o risco de cancro na população em geral? O que significam os valores detetados nas análises? Alarmismo desnecessário ou alerta para um eventual problema?

Reportagem especial "Glifosato - Controvérsia persistente", amanhã, no Jornal da Noite.