"Até ao fim do Bairro"

A câmara do concelho diz que não há prazo definido, mas garante que o bairro da Quinta da Lage, tal como o conhecemos, vai desaparecer. Já começou a chamar os moradores. Explica que se trata da primeira fase de um processo que pode demorar anos. O objectivo é, para já, identificar e apresentar as duas propostas que estão em cima da mesa: ou receber uma quantia conforme o número de membros da família inscritos hoje no PER ou um apartamento num bairro social, na Amadora, pelo qual, quem aceitar, terá de pagar renda.

Os moradores garantem que estão a ser pressionados a escolher. A câmara assegura que, por enquanto, só está a informar.

Alguns chegaram à Quinta da Lage no início dos anos 60 e ainda lá vivem hoje. Ocuparam o terreno, mas pagaram as construções que, nalguns casos, continuam precárias, noutros nem tanto.

A câmara da Amadora explica que são vários os proprietários da terra onde foi nascendo um dos vários bairros clandestinos do concelho que ainda resistem, às portas de Lisboa. Afiança que não deu entrada nos serviços do município qualquer projecto para a zona e que a própria câmara não tem, por agora, intenção de dar uso ao espaço.

Os moradores desconfiam das palavras do município e pedem um novo bairro ou, pelo menos, condições dignas de habitação.

Há um ano, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana dizia que eram precisos 1700 milhões de euros para responder às carências habitacionais do país.

O primeiro levantamento deste género, em Portugal, identificou 25 mil famílias a viver em espaços sem condições mínimas de habitabilidade.

A Amadora é, a seguir a Lisboa, o segundo município do país com o maior número de famílias a realojar.

Uma reportagem de Catarina Neves, com imagem de Euclides Semedo, montagem de Rui Félix, grafismo de Cláudia Ganhão, produção de Cláudia de Araújo e coordenação de Luís Marçal.