Mas quatro décadas e meia depois da revolução, Portugal ainda evidencia sinais do antigo regime nas ruas, praças e avenidas.

Na discussão do tema, o país está longe do consenso, mas mais do que limpar as marcas da ditadura que também alimenta debates em Espanha, faz-se um esforço para apagar o mito da revolução sem sangue.

No dia da mudança morreram cinco pessoas em Lisboa e a tragédia das famílias não mereceu mais do que uma placa na antiga sede da Polícia Política.