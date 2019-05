Reportagem Especial "Dinamizar a Revolução" hoje no Jornal da Noite

No início de Outubro de 1974, o Movimento das Forças Armadas decide enviar para o terreno grupos de militares, representantes de organismos do Estado e estruturas culturais como grupos de teatro, músicos e artistas plásticos. Tinham a missão de mostrar, aproximar e esclarecer Portugal sobre o novo modelo político e social que se desenhava de norte a sul. Estas ações ficaram conhecidas como as campanhas de dinamização cultural e ação cívica. A Reportagem Especial desta noite, na SIC, recorda alguns dos protagonistas das campanhas: dos militares aos artistas.