É preciso ter lata...

O passado e o presente de uma indústria que foi em tempos um dos motores da economia. As grandes guerras alimentaram as fábricas no seu período áureo. A escassez de peixe e a evolução tecnológica ditaram mudanças nas linhas de produção. Há quase dois séculos que do Sul, ao norte, passado pelas ilhas são muitas as histórias de gente com lata.