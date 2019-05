Este domingo, no Jornal da Noite

Em 2017, mudou a lei de estrangeiros, mas o crivo continua apertado. Autorizações negadas e tardias comprometem a cooperação entre países que falam a mesma língua e levaram já Marcelo Rebelo de Sousa a defender que seja replicado o modelo europeu de livre circulação entre soberanias lusófonas. Em Oleiros onde já fecharam todas as escolas rurais, assinou um protocolo com Cabo Verde para salvaguardar o agrupamento na sede de concelho, mas o projeto está a perder para a burocracia. " Falar português não chega” é a Reportagem Especial do Jornal da Noite deste domingo.