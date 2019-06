Reportagem Especial: Falar português não chega 

Em Oleiros, por exemplo, já fecharam todas as escolas rurais e até por isso foi assinado um protocolo com Cabo Verde para salvaguardar o ensino público na sede de concelho. O projeto nasceu com esperança, mas está a perder força. Apesar da velha ligação com a antiga colónia, Portugal mantém o crivo apertado na atribuição de vistos. Há alunos que não entram ou, no melhor dos cenários, chegam a meio do ano letivo e não contam para a formação inicial de turmas.