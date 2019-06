No Jornal da Noite

Pescadores do fim do mundo

Cada vez mais indonésios chegam a Portugal para trabalhar no setor da pesca. No ano passado, só nos portos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, estiveram registados perto de 200 homens.

Os armadores dizem que sem eles a frota pesqueira para. "Pescadores do fim do mundo" é a Reportagem Especial desta quinta-feira.