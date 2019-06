A Reportagem Especial deste sábado é dedicada à Senhora da Nazaré e conta uma história de fé com quase mil anos que pode agora tornar-se património da UNESCO.

As crenças ligadas à pequena imagem são muitas. Começaram com a Lenda do cavalo de D.Fuas Roupinho, continuaram com os pescadores que vão para o mar e mantém-se hoje sempre que os surfistas enfrentam as ondas gigantes da Nazaré.