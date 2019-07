A reportagem da SIC entrou “No Reino do Leão”. Durante as últimas semanas, os repórteres da SIC acompanharam o presidente Frederico Varandas.

Nesta Reportagem Especial, vai ficar a conhecer os bastidores do dia-a-dia de trabalho no Sporting e todas a renovações feitas na Academia de Alcochete, neste ano de mandato.

A Reportagem Especial "No Reino do Leão" é da autoria do jornalista Nuno Luz, com imagem de Paulo Cepa, edição de imagem de Tomás Pires, grafismo de Renato Mendonça e produção de Anabela Bicho.