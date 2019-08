Ilha traída pelo mar

Há 18 anos, um Italiano de 45 anos carregou um veleiro com mais de 500 quilos de cocaína na Venezuela para descarregar nas ilhas Baleares, em Espanha. No entanto, uma avaria no veleiro ao largo dos Açores obrigou Antonino Quinci a parar em São Miguel.

Antes de dar entrada no porto de Rabo de Peixe para reparar o veleiro, Quinci escondeu parte da droga nas grutas do norte da ilha e o resto do carregamento no fundo do mar para recolhê-lo mais tarde. Mas as marés estragaram-lhe os planos.

A droga foi descoberta por pescadores e num só fim de semana nove pessoas deram entrada no Hospital de Ponta Delgada com overdose.