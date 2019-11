"O Processo"

Começou a campanha eleitoral para as legislativas de 10 de novembro, em Espanha, umas eleições onde a questão catalã tem estado no centro da discussão. Três semanas depois de terem sido conhecidas as penas de prisão para nove políticos e presidentes de associações cívicas catalãs, a SIC relembra os dias de protestos pacíficos durante o dia e violentos com o cair da noite, em várias cidades da Catalunha.