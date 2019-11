Portugal à Carga

No Jornal da Noite

Até ao final do ano o Governo vai lançar um concurso internacional para exploração de lítio em nove zonas do país e é grande o interesse das empresas de extração.

Portugal quer tomar a dianteira na revolução industrial que se avizinha no setor da energia e das baterias dando cumprimento ao projeto de transição energética para a descarbonização.

Tido como o minério do futuro, já há quem lhe chame petróleo branco por ser um elemento fundamental das baterias dos automóveis elétricos.

Embora as estimativas do potencial português sejam animadoras, ainda há muito por descobrir no subsolo português.

Para já, a grande certeza é a oposição das populações das zonas a concessionar que receiam pelos impactos ambientais provocados pelas explorações a céu aberto que estão previstas.