Às voltas com o Lixo

Mas Portugal tem mais desafios... um deles é implementar a recolha seletiva de biorresíduos até final de 2023. As sobras alimentares constituem cerca de 40% do nosso contentor doméstico e atualmente acabam misturados no lixo indiferenciado. Mas a matéria orgânica pode ser aproveitada e usada como corretivo orgânico, através do processo de compostagem, seja doméstica ou à escala industrial. Alguns municípios já se estão a antecipar a esta diretiva comunitária, até porque desviar os biorresíduos do lixo comum tem benefícios ambientais e financeiros.

Antes de reciclar, vem o "reduzir" e o "reutilizar". Mas o lema parece estar a passar ao lado dos portugueses, que produziram quase 5 milhões de toneladas de lixo no ano passado. Este valor cresce todos os anos desde 2013, quando o país começa a sair da crise. Em 2018, cerca de 33% dos resíduos urbanos foram parar aos aterros sanitários e quase 20% foram encaminhados para as incineradoras.

