Vidas Submersas

A construção da barragem de Daivões vai deixar mais de 40 casas submersas em Ribeira de Pena. Está previsto que a albufeira da barragem comece a encher em junho e, por isso, os últimos moradores têm de sair das habitações no início de janeiro. O problema é que algumas famílias não têm ainda outra casa porque dizem que o dinheiro proposto pela expropriação não chega para fazer ou comprar outra. Alguns casos seguiram para tribunal, num processo que se tem vindo a arrastar no tempo e que está longe do fim.