Eu incluo, tu incluis, nós somos incluídos

No Jornal da Noite

O emprego continua a ser um dos principais problemas entre as pessoas com deficiência. De acordo com o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, o desemprego aumentou 24% entre 2011 e 2017.

O problema agrava-se quando olhamos para a atividade artística como, por exemplo, o teatro ou o cinema. Os atores profissionais com deficiência têm dificuldade em trabalhar fora das estruturas sociais onde estão inseridos e quando isso acontece, muitas vezes, recebem menos pelo mesmo trabalho.

Na Reportagem Especial deste sábado, vamos conhecer uma associação cultural sem fins lucrativos que acabou de nascer para desenvolver trabalhos artísticos inclusivos, onde é pago o mesmo a todos os atores.