Inferno a Céu Aberto

Este sábado, no Jornal da Noite

A Câmara do Porto quer criar uma sala de consumo assistido, mas está em conflito com o Ministério da Saúde e a hipótese mantém-se aprisionada numa teia política.

20 anos depois da estratégia de luta contra a droga, o modelo português de combate às adições dá sinais de falência, com um aumento do número de overdoses e dos consumos de cocaína e extasy, já a canábis deixou de ser a droga leve dos anos 60 e passou a ser responsável por mais de metade dos pedidos de ajuda para tratamento.

As drogas estão mais puras, mais potentes, mais baratas e nunca houve tantas substâncias novas no mercado, com riscos acrescidos para quem consome.

O mundo sem drogas é uma utopia, mas quem lida com o narcotráfico à porta de casa pede soluções, para acabar com o "Inferno a ceú aberto".