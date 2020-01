Há 20 anos Portugal foi pioneiro ao avançar com a descriminalização do consumo de droga.

As infeções por VIH/Sida diminuíram, mas hoje há um aumento do número de overdoses, do consumo de cocaína e de surtos psicóticos relacionados com a canábis.

No Porto, o tráfico e o consumo à vista de todos fizeram disparar a indignação, e a sala de consumo assistido tarda em sair do papel.