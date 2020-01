Este sábado, no Jornal da Noite

A reportagem especial foi a Las Vegas, nos Estados Unidos, conhecer as últimas tendências na área da mobilidade e dos automóveis. Cenários que parecem ficção podem tornar-se realidade em breve. É o caso dos drones 100% elétricos para transporte de passageiros. Um novo planeta Terra é a Reportagem Especial de Rui Pedro Reis e Luís Pinto com edição de David Alves. A não perder este sábado no Jornal da Noite.