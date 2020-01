No Jornal da Noite

No calcanhar do mundo

Os empresários das Flores estão preocupados com os milhares de euros de prejuízo que estão e vão continuar a ter depois de o furação Lorenzo ter destruído o único porto comercial da ilha. Desde então, os problemas de abastecimento estenderam-se a praticamente todos os setores da economia local.

Uma equipa de reportagem da SIC acompanhou a chegada do navio que permitiu o regresso da mercadoria ao “calcanhar do mundo”, no ponto mais ocidental da Europa.