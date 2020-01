Olivença, municipio com 430 km quadrados, 13 mil habitantes e uma riqueza histórica incomparável, viu-se, desde 1801, num diléma iberico que nenhum monarca ou governo resolveram mas que o povo, tacitamente, tem sido capaz de dirrimir.

A cultura portuguesa está preservada, tudo o que é tradição remonta a Portugal. Recentemente foi atribuída dupla nacionadidade aos descendentes de portugueses ou ali nascidos antes de 1981. Nas últimas legisltativas 319 já puderam votar. Fizeram-no como residentes no estrangeiro.

Hoje a questão de Olivença permaneçe...mas como uma vontade de encontro de culturas.

Na região falam-se as duas línguas e até as ruas têm os dois nomes. (como no tempo português e, agora, no tempo espanhol)

"Olivença também é Nossa" é a Reportagem Especial do Jornal da Noite de sábado.