Ventos de mudança na Arábia Saudita

No Jornal da Noite

Quando o rei Salman da Arábia Saudita nomeou o filho Muhammad Bin-Salman, de 34 anos, como príncipe herdeiro, a surpresa no país foi total.

Muhammad Bin-Salman, o ministro da Defesa mais jovem da história, prepara-se para ser o monarca, dirige já a economia e lançou uma série de reformas sociais, especialmente para as mulheres.

Henrique Cymerman, o correspondente da SIC no Médio Oriente, esteve cinco dias no reino mais hermético do mundo e tornou-se num dos primeiros jornalistas a filmar livremente nas ruas de Jeddah.